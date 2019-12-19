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19 грудня • оновлено в 13:15
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Надія Васіна: поставте гімнастці гостре питання

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Гостею програми "Гостре питання" на ObozTV 19 грудня стане українська гімнастка Надія Васіна.

Під час шоу-допиту ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора, а теми обирають глядачі ObozTV і читачі OBOZREVATEL.

Героями передачі є відомі особистості, лідери громадської думки і політики. Читачі OBOZREVATEL і глядачі ObozTV зможуть самі запропонувати, кого б вони хотіли бачити в студії "Гострого питання", написавши про це в коментарях.

Надія Васіна: поставте гімнастці гостре питання

Свої питання та пропозиції наступних гостей залишайте в коментарях нижче, а також під час прямого ефіру на головній сторінці сайту OBOZREVATEL.

Дивіться ефір з Надією Васіною сьогодні о 17:30

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