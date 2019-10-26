На МакГрегора влаштували полювання в Москві: спортивні підсумки 25 жовтня

Десятки озлоблених дагестанців влаштували полювання на МакГрегора в Москві і Ломаченко зробив відверте зізнання. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 25 жовтня.
Крім того, збірна України втратила лідера перед матчем з Сербією в відборі Євро-2020. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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