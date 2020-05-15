"На другому місці": Валуєв порівняв інтерес до України та коронавірусу на росТБ

Знаменитий російський суперваговик, а нині депутат Держдуми Микола Валуєв заявив, що коронавірус відійшов на другий план у Росії, а тема України знову вийшла на перше місце.

Він показав, як у авторській програмі пропагандиста Володимира Соловйова обговорюється тема нашої країни.

"Друзі, щось змінюється. Згадали незалежну. Все, коронавірус на друге місце. Мабуть, градус вирішили знизити. Більше проблем не залишилося", – іронічно підписав знімок ексбоксер у себе Instagram.

Микола Валуєв російська газета

За добу 14 травня в Росії зафіксовано 10598 нових випадків зараження коронавірусом, 113 смертей, 4696 людей одужали. Всього в країні понад 262 тисячі хворих на COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Валуєв висловився про внесення українських боксерів Олександра Усика та Василя Ломаченка до бази сайту "Миротворець" і розповів, як він ставиться до подій 2014 року в Україні.