Мутко переказав розмову з Путіним після розгрому збірної РФ: підсумки спорту 5 вересня

Мутко зізнався, що сказав Путін після поразки збірної Росії 1: 7, а 5-разова чемпіонка світу висловилася про війну в Донецьку, зазначивши, що сталося найстрашніше, що може бути.

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Крім того, Ребров красиво відповів російському ЗМІ, що особливо не дивиться матчі збірної РФ, так як у нього є збірна України. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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