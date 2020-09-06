Мутко переказав розмову з Путіним після розгрому збірної РФ: підсумки спорту 5 вересня

Новини спорту за 5 вересня.
Мутко зізнався, що сказав Путін після поразки збірної Росії 1: 7, а 5-разова чемпіонка світу висловилася про війну в Донецьку, зазначивши, що сталося найстрашніше, що може бути.
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Крім того, Ребров красиво відповів російському ЗМІ, що особливо не дивиться матчі збірної РФ, так як у нього є збірна України. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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