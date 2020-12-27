Мілевський розповів про ставлення до Зеленського через пародії: спортивні підсумки 26 грудня

Мілевський згадав пародії Зеленського, і сказав, що зробив би при зустрічі з ним, а в родині Гаррі Каспарова трапилася смертельна трагедія.

Крім того, знаменита українська тенісистка розповіла про повідомлення ненависників і "Манчестер Сіті" за інформацією ЗМІ прийняв остаточне рішення по Зінченку.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 26 грудня. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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