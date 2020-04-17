"Міг би приревнувати": Уткін пояснив образу на адресу Соловйова

Михайло Морозов Спорт 11:17, 17.04.2020

Російський футбольний коментатор Василь Уткін пояснив, що означає словосполучення "педерастична мавпа", яким він назвав пропагандиста Володимира Соловйова.

"Що стосується педерастичної мавпи, то... А сподобалося вам слово, так? Ви знаєте, у багатьох людей є спеціальні приповідки, якими вони користуються по багато разів на день. Причому, в залежності від тональності, це може бути як наміром зачепити або якимось чином викликати інтерес, так і похвалити. Про це знають люди, з якими я близько спілкуюся. Хтось із них міг би навіть приревнувати", – сказав Уткін в інтерв'ю Олесі Бацман.

Олеся Бацман і Василь Уткін

Він також зазначив, що дуже зрадів, оскільки може передати свою інтонацію в твіті (записі в соціальній мережі Twitter – Ред.).

"Значить я справді не втратив навички володіння російською мовою", – додав Василь.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Уткін і Володимир Соловйов влаштували перепалку в мережі, яка почалася з твіту, в якому коментатор назвав пропагандиста педерастичною мавпою.

Коментувати
Спорт

Дивіться також

"Ми в епіцентрі!" У ВООЗ попередили про загострення з COVID-19 у Європі

Суд обрав запобіжний захід Чорновол: екснардепку підозрюють у вбивстві

Підозрюють у розстрілі Майдану: ексбійця "Омеги" відпустили із зали суду

Сновигають до церкви та штурмують магазини: в охоплених коронавірусом Чернівцях піднявся ажіотаж

Українцям загрожує масове безробіття через коронавірус: що чекає на ринок праці