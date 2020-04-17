"Міг би приревнувати": Уткін пояснив образу на адресу Соловйова

Російський футбольний коментатор Василь Уткін пояснив, що означає словосполучення "педерастична мавпа", яким він назвав пропагандиста Володимира Соловйова.

"Що стосується педерастичної мавпи, то... А сподобалося вам слово, так? Ви знаєте, у багатьох людей є спеціальні приповідки, якими вони користуються по багато разів на день. Причому, в залежності від тональності, це може бути як наміром зачепити або якимось чином викликати інтерес, так і похвалити. Про це знають люди, з якими я близько спілкуюся. Хтось із них міг би навіть приревнувати", – сказав Уткін в інтерв'ю Олесі Бацман.

Олеся Бацман і Василь Уткін

Він також зазначив, що дуже зрадів, оскільки може передати свою інтонацію в твіті (записі в соціальній мережі Twitter – Ред.).

"Значить я справді не втратив навички володіння російською мовою", – додав Василь.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Уткін і Володимир Соловйов влаштували перепалку в мережі, яка почалася з твіту, в якому коментатор назвав пропагандиста педерастичною мавпою.

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