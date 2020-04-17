Головна Новини
17 квітня • оновлено в 12:24
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини спорту

"Міг би приревнувати": Уткін пояснив образу на адресу Соловйова

3.4т
Читати матеріал російською

Російський футбольний коментатор Василь Уткін пояснив, що означає словосполучення "педерастична мавпа", яким він назвав пропагандиста Володимира Соловйова.

"Що стосується педерастичної мавпи, то... А сподобалося вам слово, так? Ви знаєте, у багатьох людей є спеціальні приповідки, якими вони користуються по багато разів на день. Причому, в залежності від тональності, це може бути як наміром зачепити або якимось чином викликати інтерес, так і похвалити. Про це знають люди, з якими я близько спілкуюся. Хтось із них міг би навіть приревнувати", – сказав Уткін в інтерв'ю Олесі Бацман.

Олеся Бацман і Василь Уткін

Олеся Бацман і Василь Уткін

Він також зазначив, що дуже зрадів, оскільки може передати свою інтонацію в твіті (записі в соціальній мережі Twitter – Ред.).

"Значить я справді не втратив навички володіння російською мовою", – додав Василь.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Уткін і Володимир Соловйов влаштували перепалку в мережі, яка почалася з твіту, в якому коментатор назвав пропагандиста педерастичною мавпою.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!

Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особи
Олеся Бацман Володимир Соловйов Василь Уткін
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
5
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
У уткина удивительно дeбильное e б а л о
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Спорт

Коронавірус. Найважливіше

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Beyond
VS
JiJieHao
Победа Beyond
2,35 Сделать ставку
paiN
VS
Imperial
Победа Imperial с форой в +1,5 карты
1.60 Сделать ставку
SKADE
VS
Endpoint
Тотал больше 26,5 раундов
1.90 Сделать ставку
Gambit Youngsters
VS
Copenhagen Flames
Победа Gambit Youngsters
1.75 Сделать ставку
pro100
VS
Nemiga
Тотал больше 2,5 карт
1.90 Сделать ставку
Beyond
VS
D13
Победа Beyond
1.70 Сделать ставку
Рух
VS
Минск
Инд. тотал Минска больше 1
1.95 Сделать ставку
Ислочь
VS
Славия
Славия не проиграет
1.70 Сделать ставку
Витебск
VS
Динамо Брест
Победа Динамо Брест
1.75 Сделать ставку
БАТЭ
VS
Торпедо-БелАЗ
Тотал меньше 2.5
1.78 Сделать ставку