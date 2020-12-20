Підручного підвела стрільба в мас-старті Кубку світу з біатлону

Чоловічою гонкою з масовим стартом на дистанції 15 км в австрійському Хохфільцені продовжилася програма 4-го етапу Кубку світу з біатлону.

Україна в цій дисципліні була представлена Дмитром Підручним, який фінішував 24-м.

29-річний уродженець Тернопільщини чудово стартував, відстрілявся на 0 на перших двох вогневих рубежах і впевнено йшов в десятці найсильніших, відстаючи від лідера в межах 7 секунд

Такий темп виявився не під силу українцеві. На стрільбі стоячи у Дмитра виникли проблеми зі стабілізацією дихання і як наслiдок – два неточних постріли. З стрільбища наш біатлоніст пішов 20-м. На другий стійці Підручний знову двічі промахнувся.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні збірна України з біатлону провалилася в гонках переслідування. Найкращим серед чоловіків став саме Підручний, але вище 21-го місця Дмитро піднятися не зміг.

У жінок Юлія Джима спрогресувала на 17 місць порiвняно зi стартом, проте фінішувала лише 23-ю.