Малиновському запропонували покинути клуб через росіянина: спортивні підсумки 11 вересня

Малиновському запропонували покинути "Аталанту" через росіянина, а популярна фітнес-модель прийшла повністю оголеною в тренажерний зал і виклала фото.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 11 вересня.

Крім того, сестра Неймара похвалилася пишними формами в бікіні і одноклубник українця Яремчука заявив, що вони були шоковані його словами. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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