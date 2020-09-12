Малиновському запропонували покинути клуб через росіянина: спортивні підсумки 11 вересня

Малиновському запропонували покинути "Аталанту" через росіянина, а популярна фітнес-модель прийшла повністю оголеною в тренажерний зал і виклала фото.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 11 вересня.
Крім того, сестра Неймара похвалилася пишними формами в бікіні і одноклубник українця Яремчука заявив, що вони були шоковані його словами. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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