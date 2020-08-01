Луческу заганяв футболістів "Динамо" на першому тренуванні: спортивні підсумки 31 липня
Футболісти "Динамо" поділилися враженнями від першого тренування з Мірчею Луческу, відзначивши про "неймовірні відчуття" і те, що "так важко після відпустки ще не було".
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 31 липня.
Крім того, Ірина Морозюк показала себе оголеною, прикрившись халатом і віцечемпіон світу готовий повернутися в "Динамо". Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
Захисник "Динамо" про перше тренування при Луческу: неймовірні враження
Так важко після відпустки ще не було, – гравець "Динамо" про перше тренування з Луческу
Ірина Морозюк показала себе оголеною, прикрившись халатом
Віцечемпіон світу готовий повернутися в "Динамо"
Український футболіст став найдорожчим гравцем європейського чемпіонату
Легенда світового футболу Рівалдо оцінив прихід Луческу в "Динамо"
"Динамо" хоче повернути скандального нападника в його колишній клуб
Відомий гравець "Динамо" може стати тренером "Зорі"
Пишногруда рестлерша розповіла про наслідки надісланих їй фото чоловічих геніталій
Україна націлилася на проведення Олімпіади: у Зеленського озвучили деталі