Луческу заганяв футболістів 'Динамо' на першому тренуванні: спортивні підсумки 31 липня

Футболісти "Динамо" поділилися враженнями від першого тренування з Мірчею Луческу, відзначивши про "неймовірні відчуття" і те, що "так важко після відпустки ще не було".

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 31 липня.

Крім того, Ірина Морозюк показала себе оголеною, прикрившись халатом і віцечемпіон світу готовий повернутися в "Динамо". Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

Захисник "Динамо" про перше тренування при Луческу: неймовірні враження

Так важко після відпустки ще не було, – гравець "Динамо" про перше тренування з Луческу

Ірина Морозюк показала себе оголеною, прикрившись халатом

Віцечемпіон світу готовий повернутися в "Динамо"

Український футболіст став найдорожчим гравцем європейського чемпіонату

Легенда світового футболу Рівалдо оцінив прихід Луческу в "Динамо"

"Динамо" хоче повернути скандального нападника в його колишній клуб

Відомий гравець "Динамо" може стати тренером "Зорі"

Пишногруда рестлерша розповіла про наслідки надісланих їй фото чоловічих геніталій

Україна націлилася на проведення Олімпіади: у Зеленського озвучили деталі