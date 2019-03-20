Ломаченко вразив ESPN: спортивні підсумки 19 березня

Ломаченко вразив ESPN своїм трюком, а Шевченко і збірна України захопили мережу вчинком на "Олімпійському". OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини вівторка, 19 березня.
Крім того, МакГрегор поставив ультиматум UFC і Шевченко прийняв рішення щодо Мораеса в збірній України. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:
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