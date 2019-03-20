Ломаченко вразив ESPN: спортивні підсумки 19 березня

Ломаченко вразив ESPN своїм трюком, а Шевченко і збірна України захопили мережу вчинком на "Олімпійському". OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини вівторка, 19 березня.

Крім того, МакГрегор поставив ультиматум UFC і Шевченко прийняв рішення щодо Мораеса в збірній України. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

"О Боже мій!" Ломаченко вразив ESPN своїм трюком — відеофакт

Шевченко і збірна України захопили мережу вчинком на "Олімпійському"

"Це все, про що я прошу": МакГрегор поставив ультиматум UFC

Офіційно: Шевченко прийняв рішення щодо Мораеса в збірній України

"Пауза у відносинах": стало відомо про ситуацію між Суркісом і Хацкевичем

"Буде плювок": Коноплянка висловився про Ракицького і роботу в Росії

"Ніхто не хвилювався": екс-чоловік Началової зробив зізнання про смерть співачки

"Просто жахливо": Мораес приїхав у збірну України і зробив відверте зізнання

"Перемолоти": в Британії поставили хрест на шансах Кролли в бою з Ломаченком

Померла скандальна триразова олімпійська чемпіонка

Екс-чоловік Началової розповів, що було найстрашнішим після смерті співачки

"Потрібно міняти паспорт": Зозуля відповів фанату через Мораеса

Бій із братом за 100 млн: у Росії оцінили повернення Кличка

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!