Ломаченко висловився про завершення кар'єри: спортивні підсумки 23 серпня

Ломаченко готовий завершити кар'єру. а британському боксеру влаштували підставу в Росії. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 23 серпня.
Крім того, Валя Семеренко виграла чемпіонат світу з біатлону, відомий бодібілдер помер в Москві в свій день народження і в українському спорті спалахнув грандіозний корупційний скандал. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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