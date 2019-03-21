Ломаченко прокоментував скасування бою: спортивні підсумки 20 березня

Ломаченко прокоментував зрив чемпіонського бою і названі умова і терміни нового бою Володимира Кличка. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 20 березня.
Крім того, екс-чоловік Началової відмовився від дочки співачки, а Луческу наїхав на Лобановського і поплатився. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:
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