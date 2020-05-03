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3 травня • оновлено в 23:21
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Ломаченко отримав порцію матюків на свою адресу: спортивні підсумки 2 травня

5.8т
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Лопес назвав Ломаченко сучкою і послав нах** і найкрасивіша спортсменка Нідерландів Ютта Леердам показала ідеальне тіло.

OBOZREVATEL представляє головні новини суботи, 2 травня.

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Крім того, Ірина Морозюк вразила пiдписників роздягненим фото, а білоруський футболіст розповів правду про коронавірус в країні. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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