Ломаченко отримав порцію матюків на свою адресу: спортивні підсумки 2 травня

Лопес назвав Ломаченко сучкою і послав нах** і найкрасивіша спортсменка Нідерландів Ютта Леердам показала ідеальне тіло.

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