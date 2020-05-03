Ломаченко отримав порцію матюків на свою адресу: спортивні підсумки 2 травня

Лопес назвав Ломаченко сучкою і послав нах** і найкрасивіша спортсменка Нідерландів Ютта Леердам показала ідеальне тіло.
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