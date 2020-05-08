Ломаченко назвали пропагандистом після нового поста в Instagram

Український суперчемпіон Василь Ломаченко викликав переполох у мережі, опублікувавши новий пост у соціальній мережі Intsgram на релігійну тему.

"Якщо християни не стануть сповідниками, що не протистануть злу, то [розорителі] знахабніють ще більше. Якщо ж християни протистануть , то ті ще подумають. Але й нинішні християн не бійці. Перші християни були міцні горішки: вони змінили весь світ", – написав Василь.

Безліч вболівальників боксера запідозрили його в пропаганді. "Вася, чому ти з популяризації спорту перейшов в пропаганду релігії?", "Що за маячня? Вам до лікарні пора або до психотерапевта", "Так, Лома, щось ви зі своїм дружком з кожним днем все більше засмучуєте", " Лома, ти потрапив до секти, зберися, ти ж сильний", "Від найбільшого спортсмена до релігійного пропагандиста", – пишуть в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко та Олександр Усик потрапили до бази "Миротворця" після того, як взяли участь в зйомках російського фільму "Здрастуй, брате, Христос Воскрес!".