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8 травня • оновлено в 21:50
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Ломаченко назвали пропагандистом після нового поста в Instagram

6.3т
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Український суперчемпіон Василь Ломаченко викликав переполох у мережі, опублікувавши новий пост у соціальній мережі Intsgram на релігійну тему.

"Якщо християни не стануть сповідниками, що не протистануть злу, то [розорителі] знахабніють ще більше. Якщо ж християни протистануть , то ті ще подумають. Але й нинішні християн не бійці. Перші християни були міцні горішки: вони змінили весь світ", – написав Василь.

☦️

Публікація від LOMA (@lomachenkovasiliy)

Безліч вболівальників боксера запідозрили його в пропаганді. "Вася, чому ти з популяризації спорту перейшов в пропаганду релігії?", "Що за маячня? Вам до лікарні пора або до психотерапевта", "Так, Лома, щось ви зі своїм дружком з кожним днем все більше засмучуєте", " Лома, ти потрапив до секти, зберися, ти ж сильний", "Від найбільшого спортсмена до релігійного пропагандиста", – пишуть в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко та Олександр Усик потрапили до бази "Миротворця" після того, як взяли участь в зйомках російського фільму "Здрастуй, брате, Христос Воскрес!".

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особа
Василь Ломаченко
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Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
Человек зарабатывающий на жизнь мордобоем,не имеет морального права говорить чего либо о Вере или же Христианстве,так как нарушает 6 заповедь"НЕ УБИВАЙ".Заткнулись бы вы "праведники"!
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0
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Pánova Lidia
Pánova Lidia
Дах поїхав однозначно!
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4
0
Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Таке буває, сам в юності проходив.
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1
1
Коваленко Михаил
Коваленко Михаил
Мельничук Олександр, Шо буває, родину маскалям продавать буває? Ты шо беса гонишь рогуль.
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