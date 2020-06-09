Легенда тенісу Кафельников заявив, що Єфремову допоможе лише в'язниця

Легендарний російський тенісист Євгеній Кафельников висловив думку про те, що актору Михайлу Єфремову, який влаштував смертельне ДТП 8 червня, вилікуватися від алкоголізму допоможе лише в'язниця.

Експерша ракетка світу також закликав співвітчизників дочекатися рішення суду.

Twitter Євгена Кафельникова

"Ось мені чомусь здається, що в'язниця – це єдиний спосіб позбутися від таких згубних звичок, як алкоголізм і наркоманія! Хоча... Напевно, я дуже сильно помиляюся у цьому твердженні. Вирішувати долю людини, яка вчинила злочин, має суд! Щиро співчуваю сім'ї загиблого", – написав Кафельников на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 57-річний Сергій Захаров став жертвою аварії, яку спровокував актор Михайло Єфремов. Чоловік помер рано вранці 9 червня. Поліція відпустила артиста під підписку про невиїзд.

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