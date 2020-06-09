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9 червня • оновлено в 15:12
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Легенда тенісу Кафельников заявив, що Єфремову допоможе лише в'язниця

5.4т
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Легендарний російський тенісист Євгеній Кафельников висловив думку про те, що актору Михайлу Єфремову, який влаштував смертельне ДТП 8 червня, вилікуватися від алкоголізму допоможе лише в'язниця.

Експерша ракетка світу також закликав співвітчизників дочекатися рішення суду.

Легенда тенісу Кафельников заявив, що Єфремову допоможе лише в'язниця

Twitter Євгена Кафельникова

"Ось мені чомусь здається, що в'язниця – це єдиний спосіб позбутися від таких згубних звичок, як алкоголізм і наркоманія! Хоча... Напевно, я дуже сильно помиляюся у цьому твердженні. Вирішувати долю людини, яка вчинила злочин, має суд! Щиро співчуваю сім'ї загиблого", – написав Кафельников на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 57-річний Сергій Захаров став жертвою аварії, яку спровокував актор Михайло Єфремов. Чоловік помер рано вранці 9 червня. Поліція відпустила артиста під підписку про невиїзд.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Євген Кафельніков Михайло Єфремов
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Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 27 856.

    Вилікувалися: 12 412. Померли: 810.

  • У світі захворіли більше 7,1 млн осіб, загинули – більше 407 тисяч.

  • У США заявили, що знайшли доказ поширення коронавірусу в Китаї ще влітку-2019.

  • До саморобних масок озвучили нову вимогу – тільки так вони зможуть захистити.

  • У ВООЗ заявили, що ситуація з пандемією коронавірусу в Європі поліпшується, проте в цілому в світі вона стає все гіршою.

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