Скандал з Роббі Вільямсом на церемонії відкриття ЧС-2018: з'явилася реакція телеканалу

Американська телекомпанія Fox принесла вибачення глядачам за непристойний жест, показаний англійською співаком Роббі Вільямсом під час церемонії відкриття чемпіонату світу-2018.

Нагадаємо, Вільямс під час свого виступу на урочистому відкритті турніру показав в камеру середній палець.

"Оскільки подія транслювалася в прямому ефірі, ми не знали, що станеться під час виступу Роббі Вільямса. Ми приносимо свої вибачення", - наводить слова представника телекомпанії The Telegraph.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіонат світу з футболу проходить з 14 червня по 15 липня в 11 містах Росії на 12 стадіонах. У матчі-відкритті, яке відбулося вчора на новій арені "Лужники", Збірна Росії перемогла в битві аутсайдерів ЧС-2018 з рахунком 5: 0.