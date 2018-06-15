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Чемпіонат світу 2018
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Скандал з Роббі Вільямсом на церемонії відкриття ЧС-2018: з'явилася реакція телеканалу

3.5тЧитати новину російською

Американська телекомпанія Fox принесла вибачення глядачам за непристойний жест, показаний англійською співаком Роббі Вільямсом під час церемонії відкриття чемпіонату світу-2018.

Нагадаємо, Вільямс під час свого виступу на урочистому відкритті турніру показав в камеру середній палець.

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"Оскільки подія транслювалася в прямому ефірі, ми не знали, що станеться під час виступу Роббі Вільямса. Ми приносимо свої вибачення", - наводить слова представника телекомпанії The Telegraph.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіонат світу з футболу проходить з 14 червня по 15 липня в 11 містах Росії на 12 стадіонах. У матчі-відкритті, яке відбулося вчора на новій арені "Лужники", Збірна Росії перемогла в битві аутсайдерів ЧС-2018 з рахунком 5: 0.

Читайте всі новини по темі "Чемпіонат світу 2018" на сайті "Обозреватель".

Тема
Чемпіонат світу 2018
Особа
Роббі Вільямс
Місце
РосіяМосква
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andrei andrei
andrei andrei
Дебилоидки, Робби показал ФАК аншлийским СМИ, которые гнобили его за поездку в Москву и выступление на Чемпионате!. Еу почему вы хохлы такие тупыыыые? Это че, результат майдана с горящими покрышками, танцами под кокаином и кричалками про москалей? УЁБИЩНЫЙ НАРОДЕЦ!!!!!
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