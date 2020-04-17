"Кульгава качка": Уткін їдко висміяв Путіна

Російський коментатор Василь Уткін їдко пройшовся по обнуленню термінів президента РФ Володимира Путіна.

На думку журналіста, в нинішній ситуації глава Кремля нікому не цікавий з громадян.

"Люди, які нами в Росії правлять, швидше за все, дуже навіть непогані. Просто вони думають, що якщо вийдуть з-за кремлівської стіни і пройдуть по вулиці, то тут стоять телефонні апарати і зателефонувати коштує двушку. А все інше в них, може бути, і непогано. Я схиляюся до гіпотези, що через всі зміни в конституції, зокрема і обнулення президентських термінів, багато хто став дивитися на Путіна як на кульгаву качку, коли не так важливі його розпорядження, як важливо розібратися, що буде пізніше", – сказав Уткін в інтерв'ю YouTube-каналі Олесі Бацман.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський опозиціонер Олексій Навальний підтримав Василя Уткіна в його конфлікті з журналістом Володимиром Соловйовим.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!