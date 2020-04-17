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17 квітня • оновлено в 18:26
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"Кульгава качка": Уткін їдко висміяв Путіна

1.9т
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Російський коментатор Василь Уткін їдко пройшовся по обнуленню термінів президента РФ Володимира Путіна.

На думку журналіста, в нинішній ситуації глава Кремля нікому не цікавий з громадян.

"Люди, які нами в Росії правлять, швидше за все, дуже навіть непогані. Просто вони думають, що якщо вийдуть з-за кремлівської стіни і пройдуть по вулиці, то тут стоять телефонні апарати і зателефонувати коштує двушку. А все інше в них, може бути, і непогано. Я схиляюся до гіпотези, що через всі зміни в конституції, зокрема і обнулення президентських термінів, багато хто став дивитися на Путіна як на кульгаву качку, коли не так важливі його розпорядження, як важливо розібратися, що буде пізніше", – сказав Уткін в інтерв'ю YouTube-каналі Олесі Бацман.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський опозиціонер Олексій Навальний підтримав Василя Уткіна в його конфлікті з журналістом Володимиром Соловйовим.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Володимир Путін Василь Уткін
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hunt andres
hunt andres
Новый герой укурины? Да за*бали вы своим жирным уткиным:-))))
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
hunt andres, а у вас всі, хто нє соотвєтствуєт - то... почитай Стругацьких.
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