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14 травня • оновлено в 17:28
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"Крим – це Україна": український борець Грицай похвалив Усика

14.7т
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Український борець Богдан Грицай відзначив позитивні зміни в риториці Олександра Усика, який у своєму зверненні назвав себе та людей, які живуть у Криму та на Донбасі, українцями.

"Уроки, які я дав тобі в своєму попередньому відеозверненні, ти засвоїв. По-перше, ти усвідомив, що бої без правил, агресія та залякування є неприйнятними навіть для такого професійного боксера, як ти, і це правильно. По-друге, ти знову повертаєшся до визнання очевидного. Крим – це Україна. Він не божий, не загальний. Для закріплення пройденого матеріалу ти правильно підкреслив, що люди, які живуть у Криму та на Донбасі – українці. Алілуя!" – сказав Грицай.

Богдан Грицай

Богдан Грицай

УНІАН

"Приємним бонусом" борець назвав той факт, що в своєму останньому зверненні Усик назвав себе українцем, а не малоросом і сепаром.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Грицай вказав на проколи у зверненнях українського боксера і розповів, за якої умови готовий відмовитися від кинутого Олександру виклику.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особи
Богдан Грицай Олександр Усик
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Потріотов Потріот
Потріотов Потріот
Че за полу покер, еше один с какой то тернопольщины?
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1
0
Серж Серж
Серж Серж
Красава!
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2
2
Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Что оно за такой липкое тело? Видать проплаченный гопник.
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4
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Спорт

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