"Крим – це Україна": український борець Грицай похвалив Усика

Український борець Богдан Грицай відзначив позитивні зміни в риториці Олександра Усика, який у своєму зверненні назвав себе та людей, які живуть у Криму та на Донбасі, українцями.

"Уроки, які я дав тобі в своєму попередньому відеозверненні, ти засвоїв. По-перше, ти усвідомив, що бої без правил, агресія та залякування є неприйнятними навіть для такого професійного боксера, як ти, і це правильно. По-друге, ти знову повертаєшся до визнання очевидного. Крим – це Україна. Він не божий, не загальний. Для закріплення пройденого матеріалу ти правильно підкреслив, що люди, які живуть у Криму та на Донбасі – українці. Алілуя!" – сказав Грицай.

Богдан Грицай УНІАН

"Приємним бонусом" борець назвав той факт, що в своєму останньому зверненні Усик назвав себе українцем, а не малоросом і сепаром.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Грицай вказав на проколи у зверненнях українського боксера і розповів, за якої умови готовий відмовитися від кинутого Олександру виклику.

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