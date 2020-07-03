Коронавірус безжалісний до всіх, – екстренер "Динамо" про смерть батька Хабіба

Михайло Морозов Спорт 16:32, 3.07.2020

Колишній тренер київського "Динамо" Валерій Газзаєв назвав смерть батька російського бійця UFC Хабіба Нурмагомедова Абдулманапа величезною втратою для спорту як в РФ, так і в усьому світі.

"Щиро співчуваю рідним і близьким Абдулманапа Нурмагомедова. Я був знайомий з ним, нехай і не близько. Скажу одне: пішов з життя видатний тренер, який підготував багатьох успішних спортсменів і залишив великий слід в історії. Це величезна втрата для всього світового спорту і для всієї нашої країни. Коронавірус, на превеликий жаль, безжалісний до всіх..." – цитує слова Газзаєва видання Спорт-Експрес.

Він відзначив внесок Абдулманапа у становлення Хабіба як легенди змішаних єдиноборств.

"Коли ми говоримо про Хабіба Нурмагомедова, то мусимо зазначити: саме батько зіграв ключову роль в його становленні як легенди ММА. Абдулманап відповідав і за систему підготовки сина, і за його виховання та культуру. Нурмагомедов-старший зробив все можливе для того, щоб Хабіб прославляв Росію у всьому світі й щоб ми всі відчували гордість за нашу країну, спостерігаючи за його блискучими боями. Всі високі результати Хабіба багато в чому досягнуті завдяки його правильному вихованню, повазі та шануванню своїх батьків", – підсумував Газзаєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Абдулманап Нурмагомедов помер в одній з лікарень Москви.

Коментатор Рамазан Рабаданов поділився новими подробицями смерті батька Хабіба, розповівши про те, що він переніс два інсульти.

Пізніше стало відомо, де пройдуть похорони Абдулманапа.

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