"Король футболу" Пеле потрапив у топ-5 найбільш переоцінених спортсменів в історії
Легендарний футболіст "Манчестер Юнайтед" і "Реала" Девід Бекхем був названий найбільш переоціненим спортсменом в історії, а "Король футболу" Пеле опинився на четвертому місці в списку.
Як повідомляє видання SportBible, спортивні вболівальники взяли участь у голосуванні на сайті TheTopTens. Португальський нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду опинився на 11-му рядку в рейтингу, а його одвічний суперник Ліонель Мессі з "Барселони" став 46-м. В першу двадцятку потрапили такі зірки, як боксери Майк Тайсон і Менні Пакьяо, баскетболісти Кобі Браянт, Леброн Джеймс, Шакіл О'Ніл і Майкл Джордан, і футболіст Роналдіньо.
Топ-10 списку виглядає наступним чином:
1. Девід Бекхем (футбол);
2. Шакіл О'Ніл (баскетбол);
3. Мішель Ві (гольф);
4. Пеле (футбол);
5. Террелл Оуенс (НФЛ);
6. Ілай Меннінг (НФЛ);
7. Кобі Браянт (баскетбол);
8. Леброн Джеймс (баскетбол);
9. Даніка Патрік (автоспорт);
10. Скотті Піппен (баскетбол).
Як повідомляв OBOZREVATEL, російський мільярдер Роман Абрамович, який володіє клубом "Челсі", потрапив у топ-25 найбільш ненависних людей у футболі.