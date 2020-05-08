"Король футболу" Пеле потрапив у топ-5 найбільш переоцінених спортсменів в історії

Легендарний футболіст "Манчестер Юнайтед" і "Реала" Девід Бекхем був названий найбільш переоціненим спортсменом в історії, а "Король футболу" Пеле опинився на четвертому місці в списку.

Як повідомляє видання SportBible, спортивні вболівальники взяли участь у голосуванні на сайті TheTopTens. Португальський нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду опинився на 11-му рядку в рейтингу, а його одвічний суперник Ліонель Мессі з "Барселони" став 46-м. В першу двадцятку потрапили такі зірки, як боксери Майк Тайсон і Менні Пакьяо, баскетболісти Кобі Браянт, Леброн Джеймс, Шакіл О'Ніл і Майкл Джордан, і футболіст Роналдіньо.

Пеле Goal.com

Топ-10 списку виглядає наступним чином:

1. Девід Бекхем (футбол);

2. Шакіл О'Ніл (баскетбол);

3. Мішель Ві (гольф);

4. Пеле (футбол);

5. Террелл Оуенс (НФЛ);

6. Ілай Меннінг (НФЛ);

7. Кобі Браянт (баскетбол);

8. Леброн Джеймс (баскетбол);

9. Даніка Патрік (автоспорт);

10. Скотті Піппен (баскетбол).

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський мільярдер Роман Абрамович, який володіє клубом "Челсі", потрапив у топ-25 найбільш ненависних людей у футболі.

Коли відбудеться бій Усик – Джошуа, читай у нас в Telegram!