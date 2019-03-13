Конора МакГрегора заарештували: спортивні підсумки 12 березня

Конор МакГрегор заарештований, а українки феєрично виступили в індивідуальній гонці на чемпіонаті світу з біатлону. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини вівторка, 12 березня.

Крім того, президент WBC показав, як виглядає жертва Гвоздика після коми і біатлоністка збірної України вразила мережу незвичайною красою. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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