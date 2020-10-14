Колишня дівчина російського хокеїста вдарила його ножем під час бійки

Колишній хокеїст "Сан Хосе", а нині московського "Динамо" Данило Тарасов потрапив до лікарні з ножовим пораненням.

Як повідомляє Telegram-канал BAZA, 29-річний росіянин побився зі своєю колишньою дівчиною в ніч з 13 на 14 жовтня.

Пара спілкувалася і випивала, коли в якийсь момент виник конфлікт через нічний дзвінок нової пасії хокеїста. Сцена ревнощів закінчилася невеликою різаниною. В результаті хокеїстові потрібна була швидка, яка доставила його в клініку з ножовими пораненнями руки.

Рани виявилися не глибокими і госпіталізація Тарасову не знадобилася.

Як повідомляв OBOZREVATEL, італійського футбольного арбітра, який працював на матчах серій B і С, Даніеле де Сантіса і його партнерку жорстоко зарізали в його ж квартирі.