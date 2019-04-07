Кличко звернувся до кандидатів у президенти України: спортивні підсумки 6 квітня

Володимир Кличко різко звернувся до Порошенка і Зеленського, закликавши кандидатів в президенти України не обманювати своїх громадян. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 6 квітня.

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