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Кличко звернувся до кандидатів у президенти України: спортивні підсумки 6 квітня

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Володимир Кличко різко звернувся до Порошенка і Зеленського, закликавши кандидатів в президенти України не обманювати своїх громадян. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 6 квітня.

Кличко звернувся до кандидатів у президенти України: спортивні підсумки 6 квітня

Крім того, Усик записав незвичайне звернення до українців і Ломаченко шокував американців. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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