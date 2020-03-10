Кличко вручив премію "Герої спортивного року-2019": хто отримав

Мер Києва, віце-президент Національного олімпійського комітету Віталій Кличко взяв участь у церемонії "Герої спортивного року-2019" та оголосив переможців у номінації "Спортивна слава України".

Як повідомляється на сайті Кличка, ними стали олімпійський чемпіон з волейболу (1968 року), відомий спортсмен і тренер Володимир Іванов та олімпійська чемпіонка з баскетболу (1976 року) Наталя Клімова.

"Сьогодні ми відзначаємо досягнення наших спортсменів, які показали високі результати, продемонстрували силу духу і свою волю до перемоги. Ви представляєте нашу державу! І це дуже важливо, що завдяки вашим досягненням, вашому успіху підіймається переможний український прапор і лунає гімн України. Ви – справжня гордість і слава нашої країни!", – сказав під час церемонії Кличко.

kiev.klichko.org

Всеукраїнська урочиста церемонія "Герої спортивного року" – щорічний конкурс з визначення найкращих спортсменів, тренерів, фахівців спорту. Запроваджена Національним олімпійським комітетом України та Міністерством молоді та спорту за участі Української академії спорту.

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

Дотепер почесну відзнаку – статуетку атлета, який тримає на долоні олімпійські кільця, одержали понад 170 переможців.

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Києва Віталій Кличко виступив із публічним звітом про результати своєї роботи за 2019 рік. Він розповів про міжнародні візити до Швейцарії на Давоський форум, у штаб-квартиру ЮНЕСКО у Парижі, а також у США

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