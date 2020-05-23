Кличко розповів про дідівщину: спортивні підсумки 22 травня

Максим Богданов Спорт 09:18, 23.05.2020 Оновлено: 09:30, 23.05.2020

Віталій Кличко розповів про дідівщину в армії, згадавши, що "ніч була напруженою". OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 22 травня.

Крім того, домашню еротику чемпіонки світу злили в мережу хакери і Ломаченко викликав нові суперечки, підтримавши УПЦ МП. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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