Кличко розповів про дідівщину: спортивні підсумки 22 травня
Віталій Кличко розповів про дідівщину в армії, згадавши, що "ніч була напруженою". OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 22 травня.
Крім того, домашню еротику чемпіонки світу злили в мережу хакери і Ломаченко викликав нові суперечки, підтримавши УПЦ МП. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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