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23 травня • оновлено в 10:10
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Кличко розповів про дідівщину: спортивні підсумки 22 травня

2.1т
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Віталій Кличко розповів про дідівщину в армії, згадавши, що "ніч була напруженою". OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 22 травня.

Кличко розповів про дідівщину: спортивні підсумки 22 травня

Крім того, домашню еротику чемпіонки світу злили в мережу хакери і Ломаченко викликав нові суперечки, підтримавши УПЦ МП. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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