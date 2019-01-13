Кличко повертається? З'явився постер до нового бою легендарного українця

Після появи інформації про те, що легендарний супертяж Володимир Кличко може повернутися в ринг, в мережі з'явився постер гіпотетичного поєдинку.

На плакаті зображений українець разом зі своїм ймовірним суперником - Ділліаном Уайтом. Також на зображенні розміщені дата і місце передбачуваної битви: 12 квітня, "Уемблі", Лондон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, першим про грандіозний бій Кличко - Уайт заявив знаменитий британський журналіст Стів Банс. На думку репортера ця зустріч повинна стати заміною шоу за участю Ентоні Джошуа, який готується до дебюту на американському рингу.

Нагадаємо, що Уайт (25-1, 18 КО) в бою-реванші проти Чісори (29-9, 21 КО) відстояв титули чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBC Silver і WBO International. Британський супертяж відправив свого суперника в глибокий нокаут.

Свій крайній поєдинок Володимир Кличко провів у квітні 2017 року, програвши технічним нокаутом Джошуа. Всього за кар'єру легендарний український чемпіон провів 69 боїв, в яких здобув 64 перемоги (54 – нокаутом) і зазнав п'ять поразок.

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