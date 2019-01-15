Кличко дав однозначну відповідь про повернення у ринг: спортивні підсумки 14 січня

Володимир Кличко дав однозначну відповідь про повернення у ринг, а Усику запропонували новий бій. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини понеділка, 14 січня.

Крім того, побитий Ломаченком боксер виграв бій ефектним нокаутом у 1-му раунді й знаменита фітнес-модель вставила величезні груди та знялася оголеною. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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