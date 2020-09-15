Казахстанського бійця MMA заарештували за заклики до масових заворушень через коронавірус

Казахстанського бійця змішаних єдиноборств Куата Хамітова заарештували за заклик бити дезінфекторів і стріляти по вертольотах, які, на його думку, "розпилюють коронавірус".

"Буквально вчора люди знову почали займатися дезінфекцією, почали труїти народ. Тому я всіх прошу: якщо побачите цих людей на вулиці, бийте їх, бийте камінням, палицями, а ті, хто побачить вертольоти, які літають і поширюють коронавірус, беріть автомати та стріляйте по них. М як на війні. Якщо ми зупинимо одних, то врятуємо життя тисячам", – сказав Хамітов у своєму зверненні.

Як повідомляється на Instagram-каналі ztb_kz, спортсмен уже встиг заявити, що його звернення було лише жартом, і він не хотів нікого образити. Він додав, що не збирався закликати людей до протизаконних дій.

Зазначається, що йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

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