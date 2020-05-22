Карантин в Україні: Мінмолодьспорту роз'яснило послаблення

Михайло Морозов Спорт 15:00, 22.05.2020

З 22 травня в Україні починається новий етап виходу з карантину, в рамках якого дозволяється проведення спортивних заходів відповідно до рекомендацій МОЗ.

На офіційному сайті Міністерства молоді та спорту України пояснюють, що з 22 травня в спортивних змаганнях, які проходитимуть без глядачів, можуть брати участь до 50 осіб. Якщо учасників заходу більше 50, то його проведення можливе тільки при отриманні дозволу від МОЗ.

З 1 червня в Україні відкриють тренажерні зали, фітнес-центри і ДЮСШ
МК

З 1 червня в країні відновиться робота закладів фізичної культури і спорту (ДЮСШ, ШВСМ), спортивні зали та фітнес-центри (крім групових занять, в яких беруть участь більше 10 чоловік).

Як повідомляв OBOZREVATEL, першим етапом послаблення спортивного карантину став дозвіл на проведення тренувань членам українських національних збірних.

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