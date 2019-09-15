Капітан "Шахтаря" отримав жахливу травму і був госпіталізований: спортивні підсумки 14 вересня

Капітану "Шахтаря" врятували життя в матчі з "Зорею" після страшної травми, а непереможний росіянин без шансів програв чемпіонський пояс.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 14 вересня.
Крім того, американець нокаутував непереможного росіянина і став претендентом на титул Ломаченка. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:
Непереможний росіянин без шансів програв чемпіонський пояс - відео нокдауну
Американець нокаутував непереможного росіянина і став претендентом на титул Ломаченка
Капітану "Шахтаря" врятували життя в матчі з "Зорею": жахливi кадри
Знаменита українська чемпіонка показала себе повністю голою
Плавчиха, яка надягла "голий" купальник, домоглася справедливості
"Йому буде важко": жертва Усика назвав велику проблему українця в супертяжах
Груди знаменитої боксерки не вмістилася в купальник на зважуванні - відеофакт
"Мені погано": з'явилися подробиці смерті російського боксера
"Дам урок": Усик отримав загрозу
"Буду викликати": Шевченко зробив заяву про збірну України
Олімпійська призерка намагається позбавиться від розпіареного подарунка Путіна
"Шахтар" переміг "Зорю" у матчі-трилері, відігравшись з 0:2
Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!