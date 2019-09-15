Капітан "Шахтаря" отримав жахливу травму і був госпіталізований: спортивні підсумки 14 вересня

Капітану "Шахтаря" врятували життя в матчі з "Зорею" після страшної травми, а непереможний росіянин без шансів програв чемпіонський пояс.

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Крім того, американець нокаутував непереможного росіянина і став претендентом на титул Ломаченка. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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