Кадирова висміяли за "цирк" замість бою: спортивні підсумки 29 лютого

Кадиров купив суперника для сина-боксера і став посміховиськом, а російський боксер, який крикнув "Слава Україні!", переміг нокаутом.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 29 лютого.

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