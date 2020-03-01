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1 березня • оновлено в 10:49
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Кадирова висміяли за "цирк" замість бою: спортивні підсумки 29 лютого

4.7т
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Кадиров купив суперника для сина-боксера і став посміховиськом, а російський боксер, який крикнув "Слава Україні!", переміг нокаутом.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 29 лютого.

Кадирова висміяли за "цирк" замість бою: підсумки спорту 29 лютого

Крім того, Усик влаштував понти перед українцями і був висміяний в мережі і чемпіон світу з велоспорту трагічно загинув в Росії. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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