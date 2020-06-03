Колишній футболіст київського "Динамо" Олександр Алієв, який нещодавно дебютував у боксерському рингу, кинув виклик російському коментатору Олексію Андронову.

"Я буду продовжувати займатися боксом і скоро, в новому випуску, я викличу нових людей, нехай вони готуються. А першим буде Андронов – м*скаль, московський коментатор, готуйся. Я тебе йду знищувати", – сказав Алієв у новому випуску на своєму YouTube -каналі "Кент".

Олександр Алієв викликав на бій Олексія Андронова YouTube

Нагадаємо, що Андронов кілька разів публічно висловлювався про колишнього півзахисника "Динамо", розповівши про расистську витівку з його участю і про те, як Олександр "злив в унітаз" екстренера київської команди Юрія Сьоміна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, опубліковані найкращі моменти першого бою Алієва, в якому він зустрічався з актором і моделлю Микитою Вакулюком.

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