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3 червня • оновлено в 11:31
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"Йду знищувати": Алієв викликав на бій російського коментатора Андронова

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Колишній футболіст київського "Динамо" Олександр Алієв, який нещодавно дебютував у боксерському рингу, кинув виклик російському коментатору Олексію Андронову.

"Я буду продовжувати займатися боксом і скоро, в новому випуску, я викличу нових людей, нехай вони готуються. А першим буде Андронов – м*скаль, московський коментатор, готуйся. Я тебе йду знищувати", – сказав Алієв у новому випуску на своєму YouTube -каналі "Кент".

Олександр Алієв викликав на бій Олексія Андронова

Олександр Алієв викликав на бій Олексія Андронова

YouTube

Нагадаємо, що Андронов кілька разів публічно висловлювався про колишнього півзахисника "Динамо", розповівши про расистську витівку з його участю і про те, як Олександр "злив в унітаз" екстренера київської команди Юрія Сьоміна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, опубліковані найкращі моменти першого бою Алієва, в якому він зустрічався з актором і моделлю Микитою Вакулюком.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особи
Олексій Андронов Олександр Алієв
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