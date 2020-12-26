З'явилося відео з роздягальні збірної Росії після матчу iз США на МЧC з хокею

Молодіжна збірна Росії з хокею обіграла однолітків з США в першому матчі на чемпіонаті світу (МЧС) U-20, який з 25 грудня по 5 січня проходить у канадському Едмонтоні.

Зустріч завершилася з рахунком 5:3, а після перемоги російська команда влаштувала стримане святкування в роздягальні. На відео потрапила кінцівка командного ритуалу. Хокеїсти з РФ стали в коло і тричі прокричали "Росія!".

Відзначимо, що у росіян в цій грі дубль зробив Василь Пономарьов. Також точними шайбами відзначилися Захар Бардаков, Ілля Сафонов і Єгор Чинахов, який забив у порожні ворота в кінцівці гри.

Свій наступний матч Росія на турнірі зіграє вранці 28 грудня проти збірної Чехії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 січня збірна Росії з хокею U-20 програла одноліткам із Канади у фіналі молодіжного чемпіонату світу-2020.

Вирішальна зустріч 44-го турніру під егідою Міжнародної федерації хокею відбулася на "Остравар-Арені" в Чехії і завершилася з рахунком 4:3, водночас по ходу матчу росіяни лідирували 3:1.