"Звела з розуму": зірка російського хокею вразив глядачів ризикованим вчинком

Російський нападник "Вашингтон Кепіталз" Олександр Овечкін вразив глядачів матчу регулярного сезону НХЛ, використавши паяльник, щоб відремонтувати свій шолом.
"Використовував паяльник, щоб видалити наклейку з шолома. Вона звела мене з розуму, і я ніяк не міг її позбутися", – цитує пояснення Овечкіна агентство Чемпіонат.
Олександр Овечкін і паяльник
Eurosport
stay hot babes 🔥 pic.twitter.com/JBJZ7c2jrG- Washington ☃️ Capitals (@Capitals) December 5, 2019
Усі були здивовані несподіваним підходом російського хокеїста до вирішення цієї проблеми, оскільки полум'я паяльної лампи нагрівається до дуже високої температури, а зовсім поруч із росіянином на лавці запасних знаходилися партнери по команді.
Варто зазначити, що матч проти "Лос-Анджелеса" "Вашингтон" виграв з рахунком 3:1 і продовжує лідирувати в Східній конференції.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Овечкін осоромився в поєдинку НХЛ проти "Сан-Хосе".
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