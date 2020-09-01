Знаменитий тренер помер через варикоз

Максим Іншаков Хокей 19:00, 1.09.2020 Оновлено: 19:10, 1.09.2020

Колишній наставник збірної Чехії з хокею Мілош Ржига помер у віці 61 років.

Смерть фахівця, який як головний тренер двічі вигравав чемпіонат Словаччини (2002, 2005), а також ставав віцечемпіоном КХЛ (2010), підтвердив його син Мілош.

"Це невимовний шок для всіх. Нас покинула така велика людина з величезним серцем", – цитує Мілоша isport.blesk.cz.

18 серпня Мілоша госпіталізували в Інститут клінічної та експериментальної медицини в Празі. Згодом його стан здоров'я різко погіршився.

За інформацією "СЕ", Ржига помер від варикозу – розширення вен, яке потім перейшло в тромбофлебіт. Незадовго до смерті тренер переніс коронавірус.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, особистий тренер російського бійця змішаних єдиноборств (ММА) Федора Ємельяненка Володимир Воронов помер в Абакані у віці 55 років від наслідків коронавiрусної інфекції.

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