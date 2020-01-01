Зірка збірної Росії "зарубав" ключкою по шиї суперника

Російський нападник "Піттсбурга" Євген Малкін відзначився брудним вчинком у матчі Національної хокейної ліги (НХЛ) проти "Оттави".

В кінці третього періоду почалася бійка за участю Малкіна, Пажо і ще одного форварда "Оттави" Бреді Ткачука. У якийсь із моментів Малкін рубонув Жана-Габріеля по шиї ключкою.

Sens / Penguins ends with a Tkachuk / Malkin scrum and Malkin whacking Pageau with his stick pic.twitter.com/J21lZkEtST - Brady Trettenero (@BradyTrett) December 31, 2019

Малкін оштрафований на $ 5 тис. Пажо також був оштрафований, але на меншу суму - $ 2,5 тис.

Зустріч завершилася з рахунком 5:2 на користь "Піттсбурга". Малкін закинув дві шайби і віддав одну результативну передачу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Євген Малкін рік тому став призвідником бійки під час чергового матчу його "Піттсбурга" в регулярному чемпіонаті НХЛ. Бійку охрестили найдорожчою в історії ліги,

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