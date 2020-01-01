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1 січня • оновлено в 14:39
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Зірка збірної Росії "зарубав" ключкою по шиї суперника

1.1т
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Російський нападник "Піттсбурга" Євген Малкін відзначився брудним вчинком у матчі Національної хокейної ліги (НХЛ) проти "Оттави".

В кінці третього періоду почалася бійка за участю Малкіна, Пажо і ще одного форварда "Оттави" Бреді Ткачука. У якийсь із моментів Малкін рубонув Жана-Габріеля по шиї ключкою.

Малкін оштрафований на $ 5 тис. Пажо також був оштрафований, але на меншу суму - $ 2,5 тис.

Зустріч завершилася з рахунком 5:2 на користь "Піттсбурга". Малкін закинув дві шайби і віддав одну результативну передачу.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Євген Малкін рік тому став призвідником бійки під час чергового матчу його "Піттсбурга" в регулярному чемпіонаті НХЛ. Бійку охрестили найдорожчою в історії ліги,

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Автор
Максим Богданов
Тема
НХЛ
Особа
Євген Малкін
Місце
США
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Зарубил?))) Вы бы уже тогда видео не размещали...
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Малкин забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу... за это ему можно не только клюшкой по шее...)))
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