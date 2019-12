Зірка російського хокею осоромився в НХЛ

Російський хокеїст, зірка команди "Вашингтон Кепіталз" Олександр Овечкін потрапив у халепу в матчі регулярного чемпіонату НХЛ проти "Сан-Хосе" (5:2) на виїзді.

Росіянин запізнився на третій період зустрічі, вийшовши з роздягальні занадто пізно. Заковику з появою форварда "Столичних" помітив один із уболівальників у Twitter.

Loooool Ovechkin just missed 4:15 of the third period cuz he was late 😂 just chilling there and his teammates all hit their sticks to cheer his arrival into the game when play finally stopped pic.twitter.com/uMW2JFyXzf