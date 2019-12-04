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4 грудня • оновлено в 13:38
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Зірка російського хокею осоромився в НХЛ

1.9т
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Російський хокеїст, зірка команди "Вашингтон Кепіталз" Олександр Овечкін потрапив у халепу в матчі регулярного чемпіонату НХЛ проти "Сан-Хосе" (5:2) на виїзді.

Росіянин запізнився на третій період зустрічі, вийшовши з роздягальні занадто пізно. Заковику з появою форварда "Столичних" помітив один із уболівальників у Twitter.

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Овечкін пропустив трохи більше за чотири хвилини, а коли він все ж повернувся на майданчик, партнери по команді відзначили його повернення ударами ключок по кризі. За інформацією The Washington Post, запізнення російського нападника було пов'язано з поломкою ковзана – Овечкін пошкодив його під час розминки перед періодом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, один із власників і промоутер великого московського нічного клубу розповів, як організовував вечірки для Олександра Овечкіна в столиці Росії. Водночас про самого спортсмена у нього склалося не найкраще враження.

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Автор
Денис Карпов
Тема
НХЛ
Особа
Олександр Овечкін
Місце
США Сан-Хосе
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Коментарі
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
мазепинцы,Овечкин не Зірка російського хокею,а мировая звезда.У вас есть такие?
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0
1
Рагулич Рагуль
Рагулич Рагуль
Это днище
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3
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К Денис
К Денис
ОбСозз, а вы знаете что такое просак?)))))
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