Зеленський відкрив Льодову арену в Маріуполі. Відео

Максим Іншаков Хокей 18:59, 22.10.2020 Оновлено: 19:00, 22.10.2020

Президент України Володимир Зеленський і президент ХК "Донбас" Борис Колесніков відкрили в Маріуполі першу льодову арену Mariupol Ice Center.

Розміри майданчика складають 58 на 28 метрів. На арені будуть працювати ДЮСШ, де майже півтисячі дітей зможуть займатися хокеєм і фігурним катанням. Місткість арени становить 300 глядачів, але після другої черги будівництва вона виросте до 1500 чоловік.

Відразу ж після урочистого відкриття Mariupol Ice Center почався дебютний матч "Маріуполя" в УХЛ – проти київського "Сокола".

Нагадаємо, ХК "Донбас" за власні кошти побудував в Маріуполі Льодову арену. За словами Бориса Колеснікова, Льодова арена – це його подарунок рідному місту.

Тепер в місті з'являться дитячі академії хокею і фігурного катання. Займатися в них зможуть близько 500 маріупольських дітей.

Відомо, що площа арени складе близько 3,5 тисяч квадратних метрів. При будівництві встановили спеціальний купол, який дозволить проводити тренування і змагання навіть влітку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в п'ятому ювілейному сезоні чемпіонату Української хокейної ліги (УХЛ) візьмуть участь вісім команд, три з яких є новачками першості.

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