"Завжди "Луї Віттон" і "Дольче Габбана": американський хокеїст висміяв росіян

Американський хокеїст Тім Степлтон, який кілька років провів у Росії, виступаючи за різні клуби, розповів про маніакальне бажання забезпечених росіян оточувати себе розкішшю.

Тім Степлтон "Прессбол"

"У Магнітогорську я грав із Данісом Заріповим, і у нього сім машин. І він розповідав мені про них. У нього ще постійний водій був. Я питав, навіщо тобі такі круті машини і як ти можеш зрозуміти, гарна вона чи ні, якщо сам не водиш? Я зустрічав багатьох заможних російських гравців. Завжди "Луї Віттон", "Дольче Габбана", – сказав Степлтон в інтерв'ю подкасту Spittin Chiclets.

За його словами, прагнення "жити по-багатому" виховується у багатьох жителів РФ з раннього дитинства.

"Ми були на дні народження у трирічного сина одного хокеїста. Він витратив 40 тисяч доларів на свято. Там чого тільки не було – торти з морозива, мало не Цирк дю Солей. Я такий: "Що він подарує синові, коли йому виповниться 16? Особистий літак?" І ще в Новий рік усе зупиняється, коли Володимир Путін виступає зі зверненням. Його там дуже люблять", – додав 37-річний американський спортсмен.

Тім Степлтон виступав у Росії за магнітогорський "Металург", "Нафтохімік", "Ак Барс", "Спартак".

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський хокеїст Микола Лемтюгов, який виступає за "Шеффілд", вийшов до англійських уболівальників у масці президента Росії Путіна.

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