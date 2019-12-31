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31 грудня • оновлено в 15:47
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/ Хокей

За маску Путіна: російський хокеїст розповів про бруд із РФ

1.8т
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Російський хокеїст англійського "Шеффілда" Микола Лемтюгов розлютив своїх співвітчизників, надівши маску з обличчям президента РФ Володимира Путіна після одного з матчів.

Як повідомляє Eurosport, хокеїст став найкращим гравцем поєдинку проти "Манчестера", зробивши хет-трик, і, за традицією, мав повеселити уболівальників після його закінчення. Лемтюгов надів маску Путіна, чим викликав бурхливі оплески серед фанатів команди.

Микола Лемтюгов в масці Путіна

Микола Лемтюгов в масці Путіна

БезФормата

Хокеїст розповів, що в Англії всім сподобалося його міні-шоу, а в Росії були обурені його діями. Він досі отримує безліч образливих повідомлень в Instagram з текстом "Ти ***** [мурло], як ти міг надіти маску Путіна", але ніяк на них не реагує.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимира Путіна висміяли через участь у традиційному передноворічному матчі Нічної хокейної ліги на Червоній площі в Москві.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Англія Шеффілд
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Одно паРРашное дерьмо нацепило на себя морду другого дерьма. Стадо скота из-за пАребрика воет. Нам зачем подобная "новость"? Разбираться в сортах дерьма противно!
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Украинские пользователи сети восхитились Николаем Лемтюговым! Красава...Молодец, нам бы такого президента...пишут украинцы)
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Захаров Дмитрий, ты, скот помойный, за себя отвечай. Тебя никто не уполномочил писать за Украину. Пшел, мусор паРРашный!
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