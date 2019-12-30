"З Росією так завжди": американський хокеїст обурився брудною грою збірної РФ

Форвард молодіжної збірної США з хокею Артур Калієв прокоментував перемогу над командою Росії (3:1) в рамках молодіжного чемпіонату світу, який проходить у Чехії.

Артур Калієв teamusa.usahockey.com

Калієв, що є уродженцем Узбекистану, закинув дві шайби в складі американської команди. Після гри він зазначив, що дуже радий здобути перемогу в принциповій зустрічі.

"Я щасливий, що ми виграли. Матч вийшов емоційним, навіть брудним, але так завжди в поєдинках з Росією. Велика перемога для нас, була справжня війна на льоду з великою кількістю вилучень. Нам пощастило забити більше", – цитує гравця SportBox.

Збірна США очолила турнірну таблицю групи В з шістьма очками після трьох турів. На вихід у плей-офф з цієї групи претендують також Росія, Німеччина, Чехія та Канада, у яких по три очки в активі. У плей-офф вийдуть чотири найкращі команди групи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на молодіжному чемпіонаті світу з хокею воротар збірної Казахстану пропустив дуже курйозний гол.

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