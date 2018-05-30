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"Якщо він помре..." Російський журналіст пов'язав хокеїста Овечкіна з вбивством Аркадія Бабченка

2.8тЧитати новину російською

Російський журналіст Слава Маламуд жорстко висловився на адресу кращого хокеїста РФ Олександра Овечкіна. Колишній співробітник видання "Спорт-Экспресс", коментуючи вбивство в Києві свого колеги Аркадія Бабченко, звинуватив форварда "Вашингтона" в підтримці режиму Володимира Путіна.

"Якщо Овечкін завтра помре, світ стане краще. Це стосується всіх шанувальників Путіна. Я більше не збираюся робити відмінностей або бути тонким. Ї***и його і всіх таких же! Чому Овечкін так підтримує Путіна? Комбінація факторів. Йому подобається та увага, з якою до нього ставиться Путін. Він щиро підтримує політику Путіна - анексію Криму, війну в Україні", - написав Маламуд на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

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Відзначимо, що твіт з побажанням смерті Овєчкіну журналіст пізніше видалив.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський журналіст Аркадій Бабченко був убитий в Києві, 29 травня, на порозі своєї квартири. У МВС уже озвучили кілька версій трагедії, допустивши, що мова може йти про операції російських спецслужб.

Читайте всі новини по темі "Вбивство Аркадія Бабченка" на сайті "Обозреватель".

Тема
Вбивство Аркадія Бабченка
Особа
Олександр Овечкін
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