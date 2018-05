"Якщо він помре..." Російський журналіст пов'язав хокеїста Овечкіна з вбивством Аркадія Бабченка

Російський журналіст Слава Маламуд жорстко висловився на адресу кращого хокеїста РФ Олександра Овечкіна. Колишній співробітник видання "Спорт-Экспресс", коментуючи вбивство в Києві свого колеги Аркадія Бабченко, звинуватив форварда "Вашингтона" в підтримці режиму Володимира Путіна.

"Якщо Овечкін завтра помре, світ стане краще. Це стосується всіх шанувальників Путіна. Я більше не збираюся робити відмінностей або бути тонким. Ї***и його і всіх таких же! Чому Овечкін так підтримує Путіна? Комбінація факторів. Йому подобається та увага, з якою до нього ставиться Путін. Він щиро підтримує політику Путіна - анексію Криму, війну в Україні", - написав Маламуд на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

A combination of factors. He loves the attention Putin lavishes on him. He genuinely supports Putin's policies such as the annexation of Crimea, the war on Ukraine and anti-gay laws. He is inundated with Russian propaganda. He conflates "Czar" with "motherland." All of this. https://t.co/yYkldNAofA