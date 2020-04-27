XSPORT і ХК "Донбас" запускають проєкт "Уроки фізкультури у тебе вдома"

Михайло Морозов Хокей 17:53, 27.04.2020 Оновлено: 18:32, 27.04.2020

28 квітня телеканал XSPORT і хокейний клуб "Донбас" запускають новий спільний проект, спрямований на шкільну аудиторію – "Уроки фізкультури у тебе вдома".

В рамках проекту, у ТВ-ефірі, а також у соціальних мережах телеканалу і клубу, щодня виходитимуть відеоролики, в яких чинні чемпіони України продемонструють комплекси з 5 нескладних, але цікавих вправ. З їхньою допомогою можна відмінно підтримувати форму в домашніх умовах.

ХК "Донбас" проводить "Уроки фізкультури у тебе вдома"

Ролики будуть виходити щоранку, починаючи з 27 квітня. Проект має на меті показати школярам, що карантин – не привід сумувати і забувати про спорт.

Протягом двох тижнів домашні уроки для школярів проведуть:

  • Віктор Захаров;

  • Максим Разумов;

  • Вадим Мазур;

  • Філіп Пангелов-Юлдашев;

  • Андрій Григор'єв;

  • Володимир Романенко;

  • Дмитро Ігнатенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в суботу, 11 квітня, хокейний клуб "Донбас" провів ранкову розминку для жителів міста Костянтинівка.

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