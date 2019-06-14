Всю сім'ю: стали відомі нові подробиці моторошного вбивства в родині легенди російського хокею

Син легендарного російського хокейного воротаря Максима Соколова готував ритуальне вбивство всієї родини.

Про це під час допиту розповів другий син віце-чемпіона світу 2002 року Арсеній, передає Telegram-канал "Mash на мийці". За його словами, напередодні близько першої години дня в його кімнату на другому поверсі котеджу зайшов старший брат Максим з кухонним ножем в руках. Спочатку він став його душити, а потім спробував вдарити ножем.

Арсенію вдалося вибити ніж ногою і втекти до сусідів. Озброївшись двома ножами, хлопець разом з сусідом повернулися назад, де виявили мертву Ірину Соколову. Після цього Соколов-молодший вдарив брата в груди і в шию. Він стверджує, що Максим говорив про ритуальне вбивство себе та всієї родини ще тиждень тому.

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