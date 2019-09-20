"Всі винні": стала відома правда про творця команди Путіна

Колишній співвласник і промоутер великого московського нічного клубу "Рай" Андреас Лобжанідзе розповів, як організовував вечірки для російського хокеїста, зірки НХЛ Олександра Овечкіна.

Олександр Овєчкін GLOBAL LOOK PRESS

"Багато разів організовував вечірки на честь нашого славетного хокеїста Олександра Овечкіна. Наприклад, ми знаємо, що він отримав приз найкращого гравця і зараз знаходиться в Москві. Я йому особисто дзвонив і пропонував взяти участь у вечірці. Чи платить він за них? Наша зірка не звикла платити де-небудь за себе. Бо вважає, що всі йому винні. Ось і ми організовували йому вечірки від душі і від самого серця", - сказав Лобжанідзе в інтерв'ю "Матч ТВ".

Відзначимо, що в 2017 році Олександр Овечкін став ініціатором громадського руху на підтримку президента РФ Володимира Путіна "Putin Team", куди увійшли багато зірок російського шоубізнесу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Овечкін сказився через фанатів після провалу Росії на чемпіонаті світу з хокею.

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