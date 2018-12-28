Воротар на польового: російські хокеїсти влаштували побоїще під час матчу — епічне відео

Гравці московського "Динамо" та китайського "Куньлунь Ред Стар Хейлунцзян" влаштували масову бійку під час матчу Молодіжної хокейної ліги (МХЛ).

Інцидент стався у середині другого періоду за рахунку 1:1, а провокаторами виступили російські хокеїсти. В одному з епізодів нападник москвичів відштовхнув голкіпера гостей і той опинився на льоду. Гравці "Куньлуня" одразу налетіли на кривдника свого партнера, у результаті чого на майданчику виникла масова бійка.

бійка в матчі "Динамо" – "Куньлунь" сайт МХЛ

бійка в матчі "Динамо" – "Куньлунь" сайт МХЛ

бійка в матчі "Динамо" – "Куньлунь" сайт МХЛ

Найбільш епічним моментом стало з'ясування стосунків між охоронцем воріт китайців і польовим гравцем динамівців. "І воротар – воротар! – з польовим гравцем. Мамо рідна, що коїться у нас на льоду!" – емоційно відреагував коментатор матчу.

бійка в матчі "Динамо" – "Куньлунь" сайт МХЛ

бійка в матчі "Динамо" – "Куньлунь" сайт МХЛ

бійка в матчі "Динамо" – "Куньлунь" сайт МХЛ

Зазначимо, що гра завершилася розгромною перемогою "Динамо" – 4:1.

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